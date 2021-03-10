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تغريم 12 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1143 أرجيلة بالمقاهي

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تغريم 12 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1143 أرجيلة بالمقاهي تغريم 12 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1143 أرجيلة بالمقاهي

مصراوي Masrawy

11:21 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة ضبط 12115 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12021 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 94 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحرير 593 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 139 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1143 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة .

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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