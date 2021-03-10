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الأمن يضبط مروج شائعة اختطاف طفلة في الخليفة

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الأمن يضبط مروج شائعة اختطاف طفلة في الخليفة الأمن يضبط مروج شائعة اختطاف طفلة في الخليفة

مصراوي Masrawy

10:47 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن اختطاف طفلة، وضبط مروج الشائعة في الخليفة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً صورة لدراجة بخارية يستقلها شخصان وبصحبتهما طفلة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة متضمناً تعليق بالادعاء بأن الطفلة مختطفة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة البخارية، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص وكانت بحوزة شقيقه.

وباستدعائه ومناقشته قرر بأنه قائد الدراجة البخارية بالصورة المتداولة وكان بصحبته الطفلة المذكورة صحبه أحد الأهالي بالمنطقة سكنهم، عقب تعرضها لحادث حريق بمسكنها، وأنه كان في الوجهة لإسعافها، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها بحالة اختناق.

وباستكمال الفحص أمكن تحديد القائم بتداول الخبر وتبين أنه (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء ترويج شائعة اختطاف الطفلة عبر صفحتين يقوم بإدارتهما بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول المستخدم في تداول المنشور، وبمواجهته قرر بقيامه بتداول الصورة على الصفحتين المشار إليهما دون التحقق من صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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