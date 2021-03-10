20 يومًا.. الداخلية تلاحق قائدي السيارات مخالفي عدم تركيب الملصق الإلكتروني

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

20 يومًا وتنتهي المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، وبعدها تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق الإجراءات القانونية وملاحقة قائدي السيارات، وتغريم المخالفين وسحب التراخيص على مستوى الجمهورية.

وتناشد وزارة الداخلية المواطنين ما لكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني تجنباً للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، خلال مهلة تنتهي 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.