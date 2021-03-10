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اليوم.. نظر دعوى غلق صيدليات رشدي لمخالفتها القانون

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اليوم.. نظر دعوى غلق صيدليات رشدي لمخالفتها القانون اليوم.. نظر دعوى غلق صيدليات رشدي لمخالفتها القانون

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي، رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية.

وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 57217 لسنة 73 أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيادلة.

وأضافت الدعوى، أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.

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