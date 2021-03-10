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الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة أحمد شفيق بـ"فساد الطيران" اليوم

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الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة أحمد شفيق بـ"فساد الطيران" اليوم الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة أحمد شفيق بـ"فساد الطيران" اليوم

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - محمود السعيد:

تستمع الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الأربعاء، للمرافعة في محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الطيران المدني".

ويواجه "شفيق" واثنين آخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التى قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

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