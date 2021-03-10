أخبار عاجلة

8 الصبح - حكاية مكان : وكالة الغوري .. التاريخ وروعة التصميم الذي ينتظر التطوير -
8 الصبح - قراءة في أهمية تطوير القاهرة التاريخية للحفاظ على التراث والجذب السياحي -
أكثر من 23 ألف لتر لتعقيم وتعطير سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام -
تجمع الشرقية الصحي يواصل تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية -
عدو ظاهر ومستتر.. "العنزي": منصات التواصل أصبحت مرتعاً للنيل من بلادنا -
لا "مطرية" معتبرة بالأفق.. "المسند": حرارة تتفاوت والغبار يخيم هنا -
إدارة بايدن توجه وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لرعاية الأطفال القادمين بدون صحبة ذويهم -
الإمارات تحث مجلس الأمن على إدانة عرقلة الجماعات المسلحة لتقديم المساعدات الإنسانية -
صحيفة إماراتية: سوريا ستظل قلب العروبة النابض -
فلسطين: تجديد الاغلاق لمدة 5 أيام للتخفيف الأعباء على المستشفيات في ظل انتشار كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الرقمية

Print
أكد أنها تفتح آفاقًا جديدة من خلال خدمات استباقية ومتكاملة

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة الرقمية.

وثمّن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لمسيرة التحول الرقمي في المملكة، مؤكدًا أن إطلاق هيئة الحكومة الرّقمية يفتح آفاقًا جديدة في الخدمات الحكومية الرقمية لإثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة.

وأوضح السواحة أن هيئة الحكومة الرقمية ستكون رافدًا مهمًا لخلق تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل دون أي منغصات، إضافة إلى رفع كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية وتعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية.

يُذكر أن أبرز مهام الهيئة تتمثل في المشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحكومة الرّقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرّقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرّقمية ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرّقمي الحكومي، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية إضافة إلى حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرّقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرّقمية.

وتتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرّقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذها، كل ذلك بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرّقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرّقمية إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزّوار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان

من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان

اتصال الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الليبية الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

اتصال الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الليبية الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

رئيس الحكومة الأردنية: نتحمل المسؤوليّة المترتبة على حادثة مستشفى السلط

رئيس الحكومة الأردنية: نتحمل المسؤوليّة المترتبة على حادثة مستشفى السلط

رئيس الحكومة الليبية يتسلم ديوان مجلس الوزراء بطرابلس

رئيس الحكومة الليبية يتسلم ديوان مجلس الوزراء بطرابلس

شبكة عيون الإخبارية