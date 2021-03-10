رئيس "دينية الشيوخ" يبحث مع أمانة اللجنة آليات العمل في الفترة المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

عقد الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، اجتماعا موسعا اليوم مع أمانة اللجنة بمقر المجلس، في أول يوم عمل له، بعد فوزه برئاسة اللجنة خلال الانتخابات الداخلية التي أجريت بالأمس.

وقال عامر، إنه تعرف على العاملين في أمانة اللجنة عن قرب وبحث معهم تحديد مهام عملهم ومسئولياتهم، ورسم سياسة العمل وآلياته خلال الفترة المقبلة، ليتمكن السادة النواب أعضاء اللجنة من آداء عملهم وواجباتهم على الوجه الأكمل.

وأشاد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بما لاقاه من خبرات لدى السادة العاملين بأمانة اللجنة وحرصهم على التميز وتقديم كل ما يحتاجه السادة النواب أعضاء اللجنة من أمور تساعدهم على تحقيق أغراض اللجنة واختصاصاتها.

وأعلن الدكتور يوسف عامر أنه بدأ في إعداد مقترح لخطة العمل في دور الانعقاد الأول تمهيدا لعرضها ومناقشتها مع السادة أعضاء اللجنة، ثم عرضها على سيادة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعلن فور الدكتور يوسف السيد عامر برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، في الانتخابات الداخلية للجان النوعية، التي أجريت أمس الاثنين.