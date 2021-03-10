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مصراوي Masrawy

أعربت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن خالص الشكر، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على الاهتمام بمتابعة موقف المستحقات المالية للأكاديمية.

وثمنت الأكاديمية قيام وزارة المالية بتدبير مساهمات مالية إضافية قدرها ٣٠٠ مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وكذا صرف ٦٠٦,٤ مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية في أغسطس ٢٠١٧، خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، وحتى العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأكدت الأكاديمية أنه قد تم صرف كامل المبالغ المذكورة و المطلوبة على مشروع تطوير وتأهيل مبان الأكاديمية الوطنية للتدريب لتتوافق مع الأكواد الهندسية العالمية للمباني التعليمية الخلاقة والمبدعة بما يساهم في إحداث نقلة نوعية لنوع و جودة و فاعلية العملية التدريبية وتمكين الأكاديمية من استيعاب الأعداد المضطردة الواردة إليها والقدرة على تنفيذ دورها الوطني واستكمال التكليفات الواردة إليها والبرامج والمبادرات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الاستثمار في العنصر البشري والمساهمة في بناء الإنسان المصري ليكون الأداة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى دولة عصرية حديثة.