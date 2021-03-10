أخبار عاجلة

8 الصبح - حكاية مكان : وكالة الغوري .. التاريخ وروعة التصميم الذي ينتظر التطوير -
8 الصبح - قراءة في أهمية تطوير القاهرة التاريخية للحفاظ على التراث والجذب السياحي -
أكثر من 23 ألف لتر لتعقيم وتعطير سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام -
تجمع الشرقية الصحي يواصل تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية -
عدو ظاهر ومستتر.. "العنزي": منصات التواصل أصبحت مرتعاً للنيل من بلادنا -
لا "مطرية" معتبرة بالأفق.. "المسند": حرارة تتفاوت والغبار يخيم هنا -
إدارة بايدن توجه وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لرعاية الأطفال القادمين بدون صحبة ذويهم -
الإمارات تحث مجلس الأمن على إدانة عرقلة الجماعات المسلحة لتقديم المساعدات الإنسانية -
صحيفة إماراتية: سوريا ستظل قلب العروبة النابض -
فلسطين: تجديد الاغلاق لمدة 5 أيام للتخفيف الأعباء على المستشفيات في ظل انتشار كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الوطنية للتدريب" تشكر على تدبير المستحقات المالية

Print
"الوطنية للتدريب" تشكر الحكومة على تدبير المستحقات المالية "الوطنية للتدريب" تشكر على تدبير المستحقات المالية

مصراوي Masrawy

11:53 م الثلاثاء 09 مارس 2021

أعربت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن خالص الشكر، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على الاهتمام بمتابعة موقف المستحقات المالية للأكاديمية.

وثمنت الأكاديمية قيام وزارة المالية بتدبير مساهمات مالية إضافية قدرها ٣٠٠ مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وكذا صرف ٦٠٦,٤ مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية في أغسطس ٢٠١٧، خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، وحتى العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأكدت الأكاديمية أنه قد تم صرف كامل المبالغ المذكورة و المطلوبة على مشروع تطوير وتأهيل مبان الأكاديمية الوطنية للتدريب لتتوافق مع الأكواد الهندسية العالمية للمباني التعليمية الخلاقة والمبدعة بما يساهم في إحداث نقلة نوعية لنوع و جودة و فاعلية العملية التدريبية وتمكين الأكاديمية من استيعاب الأعداد المضطردة الواردة إليها والقدرة على تنفيذ دورها الوطني واستكمال التكليفات الواردة إليها والبرامج والمبادرات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح بتكثيف الاستثمار في العنصر البشري والمساهمة في بناء الإنسان المصري ليكون الأداة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى دولة عصرية حديثة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

شبكة عيون الإخبارية