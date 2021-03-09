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أمين تبوك يشدد في اجتماعه برؤساء البلديات على متابعة التعديات وعدم التهاون

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تم مناقشة التخطيط والتطوير العمراني لمدن وقرى المنطقة

أمين تبوك يشدد في اجتماعه برؤساء البلديات على متابعة التعديات وعدم التهاون

عقدت صباح اليوم ورشة عمل برئاسة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ ومشاركة رؤساء البلديات بمنطقة تبوك، لمناقشة التخطيط والتطوير العمراني لمدن وقرى المنطقة، بحضور وكلاء الأمانة والمختصين.

وتم خلال ورشة العمل استعراض حدود المدن والمحافظات المعدلة وفق المشاريع المستجدة في منطقة تبوك والعلاقة التكاملية على مستوى الإقليم، كما اطلع الجميع على عرض للمخطط المحلي والحدود التنموية والنطاق العمراني والحيز العمراني لكل مدينة وقرية، واستعراض المحاور وشبكات الطرق الرئيسة والمحلية، واستعرض الجميع خطة تطوير التجمعات العمرانية وأساليب معالجتها وفق الاحتياج الفعلي ومرحل أولويات التنمية العمرانية، بالإضافة إلى المخططات الإرشادية والاشتراطات الخاصة بأنظمة البناء والارتفاعات.

كما تم عرض تصنيف الأحياء العشوائية ومخططات التطوير وتقديم خطط البلديات للمعالجة، ومشاركة قصص النجاح والتحديات التي تواجه الأمانة والبلديات وتهيئة خارطة طريق موحدة لتنمية وتطوير المدن والقرى بمنطقة تبوك والاستفادة القصوى من التجارب العالمية من مشاريع وخبرات نيوم والبحر الأحمر وأمالا والمكاتب الاستشارية العالمية.

وفي ختام الاجتماع، أكد أمين تبوك على أهمية طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة للمؤسسات والمستثمرين، كما شدد على متابعة التعديات وعدم التهاون في ذلك والرفع بما يتم حيال ذلك، ومواصلة أعمال تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، وكذلك الارتقاء بالخدمات ومؤشرات الأداء، إلى جانب تكثيف الرقابة ومتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية كافة، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات أمير منطقة تبوك، ودعم وتمكين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في مستهدفات القطاع البلدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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