البيت الأبيض: بايدن يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع قادة اليابان والهند وأستراليا يوم الجمعة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

تونس - (ا ف ب)

‏أعلنت ‏‎المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مساء الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيعقد اجتماعًا افتراضيًا مع قادة اليابان والهند وأستراليا يوم الجمعة القادم، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في فبراير الماضي، أنها ستجري محادثات مع أستراليا والهند واليابان، في حوار يسعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من خلاله لتجديد ما يسمى بالتحالف "الرباعي" (كواد) مع هذه البلدان.

وتم إطلاق "الحوار الأمني الرباعي" عام 2007، وتعود الفكرة الى رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، الذي يعتبر من الصقور وكان متحمساً لإيجاد شركاء من أجل إقامة توازن مع الصين الصاعدة بقوة.

وأجرت دول "كواد" أربع مناورات بحرية في نوفمبر في خليج البنغال وبحر العرب، حيث شاركت فيها أستراليا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.