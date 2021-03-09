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تركيا تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديد بكورونا

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تركيا تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديد بكورونا تركيا تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديد بكورونا

مصراوي Masrawy

11:14 م الثلاثاء 09 مارس 2021

تركيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 ألفاً و755 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ السادس من يناير الماضي.

وأعلنت الوزارة، حسبما نقلت قناة " اليوم" اليوم، وفاة 66 شخصا في اليوم الماضي إثر إصابتهم بالفيروس، وتماثل ثمانية آلاف و639 شخصا للشفاء من المرض، لترتفع حصيلة المتعافين إلى مليونين و640 ألفًا و669 حالة، وكانت الوزارة أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيل 65 وفاة وإصابة 11 ألفًا و187 حالة بالفيروس.

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