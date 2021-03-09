أخبار عاجلة

أزمة وقود في سوريا -
8 الصبح - ليه في تخوف عند الناس أنهم ياخدوا لقاح كورونا ؟ مع د. أمجد الحداد -
"التعاون الإسلامي" تقدم مساعدات مالية لصالح 8 مشاريع في دول أعضاء -
"صحة الرياض" تضبط موقعاً مخالفاً يستخدم كعيادة.. "حدّاد" يمارس طب الأسنان -
"المواصفات السعودية": تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزّز الدقة والشفافية -
"الغاز والتصنيع الأهلية" تعلن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة -
عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً -
حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشباب يسعى للمحافظة على الصدارة.. والاتحاد لمواصلة الزحف نحو القمة

Print
في قمة مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الشباب يسعى للمحافظة على الصدارة.. والاتحاد لمواصلة الزحف نحو القمة

ترنو الأنظار مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة والذي سيكون مسرحاً لقمة نارية "كلاسيكو الكرة " بين الاتحاد ثالث الترتيب بـ 38 نقطة وضيفه الشباب المتصدر بـ45 نقطة، في افتتاح الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يتطلع أصحاب الضيافة لاستغلال عامل الأرض لمواصلة الزحف نحو الصدارة بإضافة انتصار جديد لسجله هذا الموسم للاقتراب أكثر من المتصدر.

في المقابل يسعى الشباب لاستعادة توازنه بعد سقوطه المفاجئ بفخ التعادل في الجولة الماضية أمام القادسية للمحافظة على صدارته والاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري الذي غاب عنه منذ ما يقارب الـ10 سنوات.

بلغة الأرقام التقى الفريقان في عهدة الاحتراف بـ25 مباراة حيث يتفوق الاتحاد على نظيره الشباب في سجل المواجهات بين الفريقين في دوري المحترفين إذا استطاع الفوز في 9 مواجهات مقابل 8 للاتحاد فيما خيم التعادل بين الفريقين في 8 لقاءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المواصفات السعودية": تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزّز الدقة والشفافية

"المواصفات السعودية": تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزّز الدقة والشفافية

السعودية: قانون العمل الجديد يبدأ حيز التنفيذ الأحد فما هي أبرز نقاطه؟

السعودية: قانون العمل الجديد يبدأ حيز التنفيذ الأحد فما هي أبرز نقاطه؟

السعودية تلغي نظام الكفيل المطبق منذ سنوات

السعودية تلغي نظام الكفيل المطبق منذ سنوات

إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

شبكة عيون الإخبارية