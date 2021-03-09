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بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

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بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

حطت طائرة تابعة لشركة "الخطوط الجوية الإفريقية" الليبية في مطار مصراتة قادمة من بنغازي، في استئناف للرحلات الجوية بين المدينتين، بعد تعليقها منذ أبريل 2014م، حسب اليوم.

وقالت "الخطوط الجوية الإفريقية" في منشور عبر "فيسبوك": "بعد انقطاع دام أكثر من ست سنوات، استقبل مطار مصراتة رحلة شركة الخطوط الجوية الإفريقية القادمة من مطار بنينا بنغازي، لتستأنف الرحلات مجدداً ليتم لم شمل أبناء الوطن الواحد بأربع رحلات أسبوعياً".

وأضافت أنه "كان في استقبال الرحلة أهالي مصراتة بكثير من الفرح والبهجة، حيث كانت آخر رحلة بين المطارين يوم 20/04/2014".

وتابعت "الخطوط الإفريقية تتمنى للوطن الأمن والوئام".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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