أخبار عاجلة

أزمة وقود في سوريا -
8 الصبح - ليه في تخوف عند الناس أنهم ياخدوا لقاح كورونا ؟ مع د. أمجد الحداد -
"التعاون الإسلامي" تقدم مساعدات مالية لصالح 8 مشاريع في دول أعضاء -
"صحة الرياض" تضبط موقعاً مخالفاً يستخدم كعيادة.. "حدّاد" يمارس طب الأسنان -
"المواصفات السعودية": تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزّز الدقة والشفافية -
"الغاز والتصنيع الأهلية" تعلن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة -
عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً -
حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد" ينبِّه 3 مناطق: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية

Print
"الأرصاد" ينبِّه 3 مناطق: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية "الأرصاد" ينبِّه 3 مناطق: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الواحدة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 01.10 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أيضًا سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أكثر من 23 ألف لتر لتعقيم وتعطير سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام

أكثر من 23 ألف لتر لتعقيم وتعطير سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام

تجمع الشرقية الصحي يواصل تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية

تجمع الشرقية الصحي يواصل تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية

عدو ظاهر ومستتر.. "العنزي": منصات التواصل أصبحت مرتعاً للنيل من بلادنا

عدو ظاهر ومستتر.. "العنزي": منصات التواصل أصبحت مرتعاً للنيل من بلادنا

لا "مطرية" معتبرة بالأفق.. "المسند": حرارة تتفاوت والغبار يخيم هنا

لا "مطرية" معتبرة بالأفق.. "المسند": حرارة تتفاوت والغبار يخيم هنا

شبكة عيون الإخبارية