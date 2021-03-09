"الأرصاد" ينبِّه 3 مناطق: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الواحدة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 01.10 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أيضًا سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء.