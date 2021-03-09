شاهد.. القنصل الأمريكي بالظهران تزور جامعة الأمير محمد بن فهد

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عبَّرت عن إعجابها بما شاهدته من تقنيات متطورة وأساليب تعليمية حديثة

استقبل رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في القنصلية بالظهران، السيدة نيكول مانز- بعزاوي، والوفد المرافق لها، بعد تعيينها رسميًّا في هذا المنصب، بحضور عدد من قيادات الجامعة ومسؤوليها، وذلك في مقر الجامعة في منطقة العزيزية بالخُبر.

وتفصيلاً، رحًب الدكتور الأنصاري بالقنصل العام ومرافقيها، فيما استعرض في بداية هذه الزيارة مسيرة الجامعة، والخطوات التطويرية التي تشهدها في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية والإدارية.

وتعرّف الوفد على أنظمة الجامعة الأكاديمية والتقنية، إضافة إلى سير العملية التعليمية بالجامعة، والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب، التي تحرص الجامعة من خلالها على أن تأتي مطابقة لما تقتضيه استراتيجيات التعلم الحديثة التي تشكل خصائص البيئة التعليمية التفاعلية للجامعة؛ ما يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية‪.

وقام الوفد بجولة، تفقّد خلالها الحرم الجامعي للطلاب والطالبات، وتعرّف على مرافق الجامعة المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل عن أساليب تنفيذ المناهج الدراسية بالجامعة واستخدام أحدث الأساليب التقنية وأحدث التطبيقات في مجال التعليم، والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب.

وعبّرت القنصل الأمريكي خلال الزيارة عن إعجابها بما شاهدته من تقنيات متطورة في الجامعة، وأنشطة طلابية، وأساليب تعليمية حديثة، تهدف إلى تقديم تعليم نوعي متميز، يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة.