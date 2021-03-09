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رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج

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رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج

مصراوي Masrawy

11:18 م الثلاثاء 09 مارس 2021

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح رئيس بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء في البرقية: "يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المناسبة العظيمة التي كانت تكريما للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وتثبيتاً له من رب العالمين في مواجهة ظلام الجهل والكفر".

وقال عبدالرازق إن "ذكرى الإسراء والمعراج ذاخرة بالعبر والمعاني وأعطت للبشرية إطلالة مشرقة على بعض آيات الخالق عز وجل، وشكلت علامة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية".

وأضاف: "نحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم سيادة الرئيس بأحر التهاني داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن تصبح على أيديكم وتحت قيادتكم الحكيمة منارة للاستقرار والازدهار".

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