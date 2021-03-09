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محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال التطوير بأحياء الهرم وبولاق والدقي

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محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال التطوير بأحياء الهرم وبولاق والدقي محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال التطوير بأحياء الهرم وبولاق والدقي

مصراوي Masrawy

11:11 م الثلاثاء 09 مارس 2021

قام أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والدقي وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير.

وتفقد راشد أعمال التطوير بشارع المنشية أحد الشوارع الرئيسية والحيوية بفيصل بحي الهرم.. وخلال سيره على الأقدام تلاحظ له وجود بويات مسكوبة على الرصيف، وعلى الفور قام بمجازاة المسئول عن النظافة بالحي 10 أيام وأيضا مجازاة نائب رئيس حي الهرم ب(10) أيام لتقاعسه عن متابعة أعمال النظافة وحتى لا تتكرر.

كما تفقد راشد كذلك العمارات السكنية البديلة لأهالي عزبة حرب بحي بولاق الدكرور كسكن أمن ونظيف لهم، وأيضا أعمال التطوير بمحيط حي الدقي وبميدان المساحة بالدقي حيث وجه برفع الحواجز التي تضعها المحال لحجز أماكن للسيارات كون الطريق حقا للجميع.

وتفقد المحافظ أيضا أعمال التطوير بشارع النيل السياحي الذي يعد أحد الشوارع الحيوية بالجيزة.. مشيرا إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى توحيد النسق العام للشارع والحفاظ على الطابع السياحي لتحقيق وعودة المظهر الجمالي والحضاري له مرة أخرى.

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