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أم وابنتيها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

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أم وابنتيها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق أم وابنتيها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

مصراوي Masrawy

11:13 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حدائق القبة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة.

وتبين من المعاينة الأولية أن العقار يتكون من 5 طوابق والطابق الأرضي مخزن أخشاب، حيث اندلعت النيران.

وصرحت النيابة بدفن جثامين ربة منزل وطفلتيها الذين لقوا مصرعهم جراء الاختناق، كما استدعت زوج المتوفاة لسماع أقواله عقب تعافيه صحيًا.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمخزن أخشاب أسفل عقار سكني بمنطقة حدائق القبة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق بعد محاصرة النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة.

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