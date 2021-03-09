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لندن تنفي اتهامات الاتحاد الأوروبي لها بحظر تصدير لقاح كورونا

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لندن تنفي اتهامات الاتحاد الأوروبي لها بحظر تصدير لقاح كورونا لندن تنفي اتهامات الاتحاد الأوروبي لها بحظر تصدير لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

10:55 م الثلاثاء 09 مارس 2021

لندن - (د ب أ)

تبادلت بروكسل ولندن الاتهامات بشأن اللقاحات المضادة لكورونا اليوم الثلاثاء، ونفى متحدث بريطاني سريعا تأكيد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن لندن فرضت "حظرًا تامًا على تصدير اللقاحات".

ودافع ميشيل في مدونة عبر الإنترنت عن سجل تصدير اللقاحات الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي يسمح لدول الاتحاد الأوروبي بحظر الشحنات إذا اعتقدت أن التزام إحدى الشركات التعاقدي تجاه التكتل لم يتم الوفاء به، من خلال الإشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال: "تنتابني صدمة أيضًا عندما أسمع اتهامات (قومية اللقاحات) ضد الاتحاد الأوروبي".

وأضاف ميشيل: "الحقائق لا تكذب. لقد فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة حظرا تاما على تصدير اللقاحات أو مكونات اللقاحات التي تم إنتاجها على أراضيها. لكن الاتحاد الأوروبي، المنطقة التي تحظى بأكبر قدرة على إنتاج اللقاحات في العالم، وضعت ببساطة نظاما للتحكم في تصدير الجرعات المنتجة في الاتحاد الأوروبي".

وبموجب سجل التصدير الجديد، منعت إيطاليا مؤخرًا إرسال 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من التكتل إلى أستراليا.

لكن سرعان ما نفت لندن مزاعم فرض حظر.

وقال متحدث بريطاني: "لم تعرقل حكومة المملكة المتحدة تصدير لقاح واحد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19. إن أي إشارات إلى حظر تصدير المملكة المتحدة أو أي قيود على اللقاحات خاطئة تماما".

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