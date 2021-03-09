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نشرة الحوادث.. قرارات من النيابة في واقعة "طفلة المعادي" و3 جثث في "حريق الحدائق"

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نشرة الحوادث.. قرارات من النيابة في واقعة "طفلة المعادي" و3 جثث في "حريق الحدائق" نشرة الحوادث.. قرارات من النيابة في واقعة "طفلة المعادي" و3 جثث في "حريق الحدائق"

مصراوي Masrawy

10:07 م الثلاثاء 09 مارس 2021

القاهرة - (مصراوي)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة التعدي على طفلة بحي المعادي.

لقيت ربة منزل وطفلتاها مصرعهم، فيما أصيب زوجها وطفلهما، بسبب اختناقهما الناتج عن حريق نشب بمخزن أخشاب بحدائق القبة.

نفى مصدر أمني الادعاءات التي نشرتها منى سيف، شقيقة المتهم المحبوس علاء عبد الفتاح سيف، حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 8 يونيو المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح في التهمة الثالثة.

أجلت محكمة النقض، الطعون المقدمة من مرشحي دائرة العمرانية، على نتائج خسارتهم في جولة انتخابات مجلس الشعب السابقة لجلسة ١٣ أبريل المقبل؛ لضم المفردات.

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