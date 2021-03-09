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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم رصد 500 إلى 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات، لإعادة تنمية الريف المصري وتغيير وتحسين حياه المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الرئيس، أن هذا المشروع كان من المخطط له أن يتم تنفيذه في 10 إلى 15 سنة.

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى المصريين، قائلا: "بمعدلات النمو السكاني الموجودة حاليا مش هنقدر، بنتكلم عن مليون إنسان عايزين فرص عمل كل سنة، إزاي هنشغل مليون كل سنة، مفيش حل غير تنظيم النسل في مصر، عايزين تحققوا مستقبل يبقى محتجين نثبت نمو السكان عند 400 سنويا لمدة 10 سنوات على الأقل".