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: "إزاي هنشغل مليون كل سنة.. مش هنقدر"

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السيسي: "إزاي هنشغل مليون كل سنة.. مش هنقدر" : "إزاي هنشغل مليون كل سنة.. مش هنقدر"

مصراوي Masrawy

09:51 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:
قال الرئيس عبدالفتاح ، إنه تم رصد 500 إلى 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات، لإعادة تنمية الريف المصري وتغيير وتحسين حياه المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الرئيس، أن هذا المشروع كان من المخطط له أن يتم تنفيذه في 10 إلى 15 سنة.

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى المصريين، قائلا: "بمعدلات النمو السكاني الموجودة حاليا مش هنقدر، بنتكلم عن مليون إنسان عايزين فرص عمل كل سنة، إزاي هنشغل مليون كل سنة، مفيش حل غير تنظيم النسل في ، عايزين تحققوا مستقبل يبقى محتجين نثبت نمو السكان عند 400 سنويا لمدة 10 سنوات على الأقل".

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