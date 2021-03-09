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بعد 120 ثانية.. يوثق لحظة هروب "طفلة المعادي" من قبضة المتهم

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بعد 120 ثانية.. فيديو يوثق لحظة هروب "طفلة المعادي" من قبضة المتهم بعد 120 ثانية.. يوثق لحظة هروب "طفلة المعادي" من قبضة المتهم

مصراوي Masrawy

08:07 م الثلاثاء 09 مارس 2021


كتب ـ علاء عمران:

حصل "مصراوي" على يوثق لحظة هروب المتهم "م. ج" من موقع استدراجه "طفلة المعادي" داخل عقار وهتك عرضها عنوة.

ويظهر في الفيديو هرولة الطفلة المجني عليه بعد قرابة دقيقتين من دخولها العقار بعد احتجازها بالإكراه من قِبل المتهم.

وبدأت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاستماع لأقوال والد ووالدة الطفلة التي تم الاعتداء عليها جنسيا داخل عقار بالمعادي.

وتبين أن الطفلة المجني عليها، كانت تبيع المناديل قرب ميدان الحرية بالمعادي، حيث استدرجها المتهم "م. ج" إلى مدخل أحد العقارات وأراد هتك عرضها لكن تدخل موظفة بمعمل تحاليل أنقذها.

كما استمعت النيابة لأقوال الموظفة بمعمل التحاليل، التي التقطت كاميرا المراقبة لحظة قيام المتهم بالتعدي جنسيا على المجني عليها.

وقالت الشاهدة، إنها كانت تؤدي عملها داخل المعمل حيث شاهدت من خلال الكاميرات دخول المتهم والطفلة، حيث جذبها إلى مدخل العقار "أسفل السلم" وشرع في التعدي عليها، لكنها خرجت وتشاجرت معه وزميلتها "اتفاجئ بينا وهرب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا.

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