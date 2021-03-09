لمس موطن عفتها.. أقوال الشاهدة على واقعة هتك عرض "طفلة المعادي"

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

قالت الشاهدة على واقعة تعدي شاب جنسيا على "طفلة المعادي"، أنها رأت المتهم عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها.

وأضافت في التحقيقات أنها خرجت لمنع الرجل من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، فيما أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به.

وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، وتم ضبط المتهم وجار استكمال التحقيقات معه.