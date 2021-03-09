أخبار عاجلة

السفير السوري ينفي نقل الأسد إلى موسكو للعلاج -
8 الصبح - لقاحات التطعيم ضد كورونا .. وكيف نضمن تحقيق أقصى فاعليه لها ؟ -
8 الصبح - "هي و هو" الواجبات المنزلية وكيف يتم توزيعها بين الزوجين بطرق لا تتسبب في المشاكل الأسرية؟ -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي -
الداخلية: ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف في يوم واحد -
اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد عن الصوم -
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

لمس موطن عفتها.. أقوال الشاهدة على واقعة هتك عرض "طفلة المعادي"

Print
لمس موطن عفتها.. أقوال الشاهدة على واقعة هتك عرض "طفلة المعادي" لمس موطن عفتها.. أقوال الشاهدة على واقعة هتك عرض "طفلة المعادي"

مصراوي Masrawy

06:38 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

قالت الشاهدة على واقعة تعدي شاب جنسيا على "طفلة المعادي"، أنها رأت المتهم عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها.

وأضافت في التحقيقات أنها خرجت لمنع الرجل من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، فيما أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به.

وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، وتم ضبط المتهم وجار استكمال التحقيقات معه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

شبكة عيون الإخبارية