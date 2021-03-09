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مدبولي يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتي الاتصالات والإسكان

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مدبولي يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتي الاتصالات والإسكان مدبولي يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتي الاتصالات والإسكان

مصراوي Masrawy

05:44 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتاليين، لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استكمال تنفيذ المشروعات التى تم البدء بها في موازنة العام المالي المقبل، وتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بها، خاصة التي تقدم خدماتها للمواطنين، مشيراً إلى أن المشروعات التي تحظى بأهمية حالياً هي مشروعات تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة "، وما بها من مشروعات البنية الأساسية، وكذا مشروعات التحول الرقمى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماعين شهدا استعراض المشروعات التي تنفذها كلتا الوزارتين، بما يشمل المشروعات في قطاع الإتصالات الذي يقوم بدور فاعل في تحقيق هدف الوصول إلى الرقمية، من خلال التوسع في مشروعات التحول الرقمي، والتي يأتي على رأسها تدعيم مشروع العاصمة الإدارية بالتقنيات اللازمة لتطوير العمل الحكومي، ورقمنة منظومة إنفاذ القانون وتنفيذ العدالة، والنهوض بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطن للتيسير عليه وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم التطرق أيضاً إلى مشرعات وزارة الإسكان الخاصة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، لتحسين أحوال الأهالي، ومشروعات التنمية المتكاملة، وتطوير القاهرة التاريخية.

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