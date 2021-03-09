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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور المتعلقة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.