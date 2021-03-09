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متحدث الرئاسة ينشر صور تكريم أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية

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متحدث الرئاسة ينشر صور تكريم السيسي أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية متحدث الرئاسة ينشر صور تكريم أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية

مصراوي Masrawy

05:40 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- مصراوي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور المتعلقة بتكريم الرئيس عبد الفتاح أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.

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