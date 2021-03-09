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قرض بـ55 مليون دينار كويتي وتدريس اللغة الفرنسية.. "تشريعية النواب" اتفاقيات دولية

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قرض بـ55 مليون دينار كويتي وتدريس اللغة الفرنسية.. "تشريعية النواب" اتفاقيات دولية قرض بـ55 مليون دينار كويتي وتدريس اللغة الفرنسية.. "تشريعية النواب" اتفاقيات دولية

مصراوي Masrawy

05:11 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- نشأت علي:
تناقش لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عددًا من الاتفاقيات الدولية؛ تمهيدًا لإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة، وفقًا لجدول الأعمال قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ بمبلغ 55 مليون دينار كويتي، بين المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتَي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتَين بينهما بتاريخَي 12-7-2018 و8-12-2018؛ لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23-11-2020.

وتاقش اللجنة أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتَي تحلية مياه بحر في مدينتَي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23- 11- 2020.

وتناقش كذلك اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4-12-2020 وفي القاهرة بتاريخ 13-12-2020.

وتناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27-12-2020.

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