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إفريقيا تسجل 106 آلاف وفاة و3.97 مليون إصابة بكورونا

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إفريقيا تسجل 106 آلاف وفاة و3.97 مليون إصابة بكورونا إفريقيا تسجل 106 آلاف وفاة و3.97 مليون إصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

05:46 م الثلاثاء 09 مارس 2021

- (ا ش ا)

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الافريقي، إن عدد الوفيات المتأُثرة بفيروس كورونا بلغت 106 آلاف و95 حالة.

وأظهر بيان "المراكز الإفريقية" اليوم الثلاثاء إبلاغ أعضاء الاتحاد الإفريقي تسجيل إصابات بلغت 3 ملايين و975 ألف شخص، بينما تعافى 3 ملايين و 552 ألف شخص.

ويعمل الاتحاد الإفريقي على حصول دول القارة على 300 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد عبر مبادرة "كوفاكس" الرامية إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس لدى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

يذكر أن "المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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