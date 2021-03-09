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تأجيل محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

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تأجيل محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989 تأجيل محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

مصراوي Masrawy

05:40 م الثلاثاء 09 مارس 2021

السودان- (أ ش أ):

أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى يوم 23 مارس الجاري.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وطلبت هيئة الدفاع وقف عقد الجلسات بسبب جائحة كورونا، حيث أصيب القيادي في النظام السابق المتهم في القضية نافع علي نافع، بالفيروس.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة إرجاء المحاكمة لمدة أسبوعين، علمًا بأن الحضور يقتصر على المتهمين والمترافعين فقط؛ لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من .

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