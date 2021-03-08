متحدث "أمانة مكة": مقطع تدافع سور المقبرة قديم

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قال إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه

كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، رعد الشريف، بأن المقطع المتداول، والذي يظهر فيه حدوث تدافع عند بوابة إحدى المقابر بمكة المكرمة، مقطع قديم، مفيدا بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.

وقال "الشريف" لـ"سبق" تعليقا على المقطع إنه "مقطع قديم، وتم اتخاذ الاجراءات النظامية في حينه من قبل الجهات المختصة".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المشيعين وهم يفتحون بوابة سور إحدى المقابر بالقوة، وسط رفض حراس الأمن، والذين لم يتمكنوا من تنظيم الدخول بداعي الاحترازات المتعلقة بفيروس كورونا.

