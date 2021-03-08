اختتام تمرين جوي سعودي أمريكي

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مصراوي Masrawy

الرياض - ( دب ا)

أعلن مصدر رسمي سعودي اليوم الاثنين، عن أن القوات الجوية السعودية والقوات الجوية الأمريكية أتمتا تمرينًا ثنائيًا أمس الأحد، شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس إي) في المملكة، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن هذا التمرين يبرز القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.