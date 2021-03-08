أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

تجربة بالواقع الافتراضي تأخذك للغوص بين الشعاب المرجانية

Print
مواضيع متعلقة
أمير سعودي يرد على تحقيق CNN عن مأساة الوضع الإنساني في اليمن

أمير سعودي يرد على تحقيق CNN عن مأساة الوضع الإنساني في اليمن

تحقيق حصري لـCNN: المجاعة تضرب اليمن وسط صراع السعودية والحوثيين

تحقيق حصري لـCNN: المجاعة تضرب اليمن وسط صراع السعودية والحوثيين

طبيبة لبنانية لـCNN: الناس أمام خيارين.. الموت جوعاً أو بسبب كورونا

طبيبة لبنانية لـCNN: الناس أمام خيارين.. الموت جوعاً أو بسبب كورونا

برشلونة وباريس سان جيرمان.. ملامح الريمونتادا المنقوصة

برشلونة وباريس سان جيرمان.. ملامح الريمونتادا المنقوصة

شبكة عيون الإخبارية