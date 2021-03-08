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لماذا منعت الولايات المتحدة مغنية الجاز بيلي هوليداي من أداء أغنية ثمار غريبة المناهضة لتعذيب السود؟

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