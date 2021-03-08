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الإمارات تدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف خزانات بترولية في رأس تنورة

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الإمارات تدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف خزانات بترولية في رأس تنورة الإمارات تدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف خزانات بترولية في رأس تنورة
جدّدت تضامنها مع والوقوف معها في صف واحد ضدّ كل تهديد يطول أمنها

الإمارات تدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف خزانات بترولية في رأس تنورة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، من خلال طائرة مفخّخة وصاروخ باليستي، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لهاـ اليوم، أن هذا الاعتداء الجبان يستهدف إمدادات وأمن الطاقة، والذي يعكس تحدّي ميليشيا الحوثي للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضدّ كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان، أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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