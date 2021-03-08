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بابا الفاتيكان يغادر بغداد بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية

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بابا الفاتيكان يغادر بغداد بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية بابا الفاتيكان يغادر بغداد بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية
أُقيم له حفل توديع رسمي من قِبل الدولة العراقية التي وصفت زيارته بـ"التاريخية"

بابا الفاتيكان يغادر بغداد بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية

غادر صباح اليوم الإثنين، البابا فرنسيس؛ العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية.

وودّع البابا في مطار بغداد الدولي، أعضاء العراقية ورئيسها، وعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح؛ في صالة التشريفات.

وأُقيم للبابا حفل توديع رسمي من قِبل الدولة العراقية التي وصفت زيارته بـ"التاريخية".

ووفق " اليوم" وصل البابا إلى العراق في الخامس من الشهر الحالي، وقام بجولة في خمس محافظات، وهي: بغداد، وأربيل، والنجف، وذي قار، ونينوى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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