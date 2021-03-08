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"التعاون الخليجي" يدين محاولة استهداف المرافق النفطية بالسعودية

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"التعاون الخليجي" يدين محاولة استهداف المرافق النفطية بالسعودية "التعاون الخليجي" يدين محاولة استهداف المرافق النفطية بالسعودية

مصراوي Masrawy

08:55 ص الإثنين 08 مارس 2021

الرياض - (أ ش أ):
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، اليوم محاولة الاعتداء التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران .
وذكرت وكالة الانباء السعودية واس أن الحجرف أكد أن الاعتداءين لا يستهدفان أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.
وجدد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة ، انطلاقاً من أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مؤكداً دعم دول المجلس لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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