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كم شخصًا تم تلقيحه في العالم؟ وما النسبة التي تُحقق مناعة القطيع؟ ومتى؟

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كم شخصًا تم تلقيحه في العالم؟ وما النسبة التي تُحقق مناعة القطيع؟ ومتى؟ كم شخصًا تم تلقيحه في العالم؟ وما النسبة التي تُحقق مناعة القطيع؟ ومتى؟
50% من إجمالي عدد الملقحين في 5 دول.. أمريكا 90 مليونًا والصين 52

كم شخصًا تم تلقيحه في العالم؟ وما النسبة التي تُحقق مناعة القطيع؟ ومتى؟

تجاوز عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد في العالم، عتبة الـ300 مليون؛ بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

ولفتت الوكالة استنادًا إلى مصادر وبيانات، أنه حتى الآن تم تطعيم حوالى 301.4 مليون شخص، وهو ما يزيد 2.5 مرة على عدد الأشخاص المصابين بـCOVID-19؛ وبالتالي فإن حوالى 3.8% من سكان العالم قد تم تطعيمهم بالفعل.

في الوقت نفسه، أشارت منظمة الصحة العالمية سابقًا، إلى أنه من أجل تحقيق مناعة القطيع؛ من الضروري تطعيم حوالى 70% من سكان العالم، وقال رئيس القسم الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه: إن الجائحة لن تنتهي إلا بحلول بداية عام 2022.

ووفق موقع " اليوم"، تمثل البلدان الخمسة الأولى في عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم 50% من إجمالي عدد الملقحين؛ لذلك تم بالفعل في الولايات المتحدة تلقيح أكثر من 90 مليون شخص، والصين 52.5 مليونًا، وفي المملكة المتحدة -مع الأخذ في الاعتبار جزر القنال وجزيرة مان والأقاليم الخارجية- تم بالفعل تطعيم حوالى 23 مليون شخص، وفي الهند 20.7 مليونًا، وفي البرازيل 10.6 ملايين.

وتحتل إسرائيل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان الملقحين (أكثر من 97% من المواطنين)، والثانية هي سيشيل (84.5%)، والثالثة الإمارات (65%).

وفي روسيا، تجاوزت المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا -كما قالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا في 5 مارس- أكثر من 5 ملايين شخص (3.4٪ من سكان البلاد).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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