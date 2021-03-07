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التعادل يحسم ديربي العاصمة الإسبانية.. بين ريال مدريد وأتلتيكو

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التعادل يحسم ديربي العاصمة الإسبانية.. بين ريال مدريد وأتلتيكو التعادل يحسم ديربي العاصمة الإسبانية.. بين ريال مدريد وأتلتيكو
سواريز سجل أولاً وعاد بنزيما في الوقت القاتل

التعادل يحسم ديربي العاصمة الإسبانية.. بين ريال مدريد وأتلتيكو

حسم التعادل الإيجابي ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وغريمه اللدود أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"وذلك ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز أصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول ، ورد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف التعادل للفريق الملكي في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من نهاية الزمن الأصلي للمباراة.


ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في صدارة جدول الترتيب حيث مازال لديه مباراة مؤجلة بفارق 3 نقاط عن وصيفه برشلونة.

بينما رفع ريال مدريد رصيده بعد هذا التعادل الذي جاء بمثابة الهزيمة بالنسبة له إلى 54 نقطة ويحتل المرتبة الثالثة على سلم ترتيب الدوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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