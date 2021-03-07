إيطاليا تدرس تطبيق إجراءات أكثر صرامة خلال العطلات الأسبوعية لمكافحة كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

روما - (د ب أ)

تدرس حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك إعلان البلاد ككل أنها منطقة عالية المخاطر خلال العطلات الأسبوعية.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "الموجة الثانية لم تتوقف أبدا، نشهد زيادة كبيرة في الإصابات بسبب السلالات، مما يقودنا إلى اتخاذ تدابير أكثر تقييدا من أي وقت مضى".

ولم يستبعد سبيرانتسا تحويل إيطاليا بأكملها إلى منطقة حمراء عالية الخطورة على الأقل في عطلات نهاية الأسبوع ، وفرض حظر تجول أكثر صرامة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "من الواضح أننا سنراقب الوضع الوبائي، ونتبنى الإجراءات في ضوء ظهور السلالات".

ويوجد في إيطاليا نظام ثلاثي المستويات يصنف المناطق حسب المخاطر المنخفضة والمتوسطة والعالية بناء على عدد الحالات.

يتضمن النظام إغلاق الحانات والمطاعم وفرض قيود صارمة على تحركات الأشخاص تمنعهم من مغادرة مدينتهم أو بلدتهم. وأغلقت عدة مناطق بالفعل المدارس مع انتشار السلالات بشكل أسرع بين الشباب.