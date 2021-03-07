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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها "الوقاية أمان" عبر 14 مركزًا

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تحت إشراف فِرق مختصة وضمن الإجراءات الاحترازية

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها

واصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة "الوقاية أمان" لتقديم لقاحات (كوفيد-19) لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية وذويهم عبر (14) مركزًا موزعًا على العديد من مناطق ومدن ، وذلك تحت إشراف فرق مختصة من الخدمات الطبية بالوزارة، ومستشفيات قوى الأمن في (الرياض -مكة المكرمة - الدمام)، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في السعودية.

ودعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية منسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية للتسجيل لهم ولذويهم في منصة "صحتي" للحصول على اللقاح، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز.

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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