جامعة الملك فيصل تحتفل بأسبوع الموهبة الخليجي 2021 بفعاليات متنوعة

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"العوهلي" : استهدفت تعزيز جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج

نظمت جامعة الملك فيصل عبر مركزها الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع في الأسبوع الماضي عدداً من الفعاليات وورش العمل بمناسبة أسبوع الموهبة الخليجي 2021 قدمتها لطلبة الجامعة ومنسوبيها، ولمنسوبي وزارة التعليم.

وبهذه المناسبة تم إطلاق عدد خاص بالموهبة والإبداع من المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل تعزيزاً لثقافة النشر العلمي في مجال الموهبة والإبداع.

وصرح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن احتفاء الجامعة بهذا الأسبوع يأتي في إطار اهتمامها بتنمية قدرات جميع فئات الطلبة من المبدعين والمبدعات، استجابة لتطلعات رؤية المملكة 2030 الداعية إلى دعم أركان منظومة الابتكار والإبداع، والسعي لاكتشاف وتطوير المواهب والكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن هذا الاحتفاء مساهمة من الجامعة في تعزيز جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج، حيث يعكس حرصها ممثلة في المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع لتمثل بيت خبرة وطنياً وإقليمياً في مجال الموهبة والإبداع.

فيما أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري أن الجامعة تعمل على نشر ثقافة الموهبة والإبداع وتفعيل الأيام الوطنية والإقليمية والعالمية لذا قدمت في هذا الأسبوع عدداً من الورش التدريبية خصصت منها ورشاً لطالبات الجامعة الموهوبات من ذوات الإعاقة، ولطالبات الكليات المختلفة، تحت عنوان "كيف أنمي موهبتي وأعزز مبادئي".

وقال "الشمري" إن المركز قدم ورشة تدريبية لأكثر من 150 معلمة ومنسقة في إدارة التعليم بالزلفي، وكانت بعنوان "بناء سياسات الطلبة ذوي الموهبة في مدارس التعليم العام: نظرة تطويرية".

وأوضح أن المركز قدم أيضاً ورشة أخرى متخصصة لأكثر من 500 معلم ومعلمة، من المعلمين الموهوبين ومنسقي الطلبة الموهوبين في تعليم الشرقية بعنوان "تطوير سياسات رعاية الموهوبين في ظل رؤية المملكة 2030".