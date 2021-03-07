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رئيس أكبر شركة للحرس الثوري الإيراني يستقيل لخوض انتخابات الرئاسة

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رئيس أكبر شركة للحرس الثوري الإيراني يستقيل لخوض انتخابات الرئاسة رئيس أكبر شركة للحرس الثوري الإيراني يستقيل لخوض انتخابات الرئاسة

مصراوي Masrawy

07:45 م الأحد 07 مارس 2021

طهران - (د ب أ)

قدم رئيس أكبر مؤسسة تجارية لقوات الحرس الثوري الإيراني سعيد محمد استقالته من منصبه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.

وتولى محمد سعيد رئاسة شركة مقر خاتم الأنبياء للإعمار، حيث تقف وراء الكثير من مشروعات البنية التحتية المحلية الكبرى في إيران.

وقالت بلومبرج، نقلاً عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، إنه على الرغم من أن سعيد يفتقر للخبرة السياسية أو حضور كبير على الساحة السياسية، إلا أنه يعد من المحاربين القدامى للحرس الثوري بأوراق اعتماد عسكرية قوية وعلاقات وثيقة بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.

وباعتباره مديرًا عامًا لمقر خاتم الأنبياء، المفروض عليه عقوبات من جانب الولايات الأمريكية منذ عام 2007، يشرف محمد على المئات من الشركات التابعة وعشرات الآلاف من الموظفين.

وخلال فترة رئاسته، تولت الشركة مشروعات وزارة النفط التي تخلت عنها الشركات الأجنبية بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات على طهران في عام 2018.

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