أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قائد عسكري يمني: مقتل 70 من الحوثيين في معارك في تعز

Print
قائد عسكري يمني: مقتل 70 من الحوثيين في معارك في تعز قائد عسكري يمني: مقتل 70 من الحوثيين في معارك في تعز

مصراوي Masrawy

07:41 م الأحد 07 مارس 2021

صنعاء - (د ب أ)

أفاد قائد عسكري يمني موالي للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، بمقتل 70 عنصرًا من ميليشيات الحوثي ، وإصابة آخرين بجروح مختلفة في مواجهات بمحافظة تعز، وسط البلاد.

وقال حميد الخليدي، قائد جبهة مقبنة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوماً للميليشيات بعد محاولتها التسلل إلى عدد من المواقع المحررة في جبهة مقبنة، غربي تعز.

وأشار الخليدي إلى أن الميليشيات هاجمت مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في المناطق المحررة في محاولة لاستعادتها حيث دارت معارك عنيفة في مناطق الطوير والكويحة بعزلة اليمن بجبهة مقبنة المشتعلة منذ أيام.

وأكد الخليدي، أن مليشيا الحوثي" خسرت عدد من المواقع والتباب الجبلية ومنيت بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية".

وفي محافظة، مأرب، شرقي البلاد، استهدفت قوات الجيش، مجموعة كبيرة من عناصر المليشيا، أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع في جبهة المخدرة، حسب ما أفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش الحكومي.

وذكر موقع الجيش، أن معارك دارت بين الطرفين، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب.

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني ومسلحي الحوثيين في عدد من الجبهات بمحافظات تعز ومأرب والجوف، في الوقت الذي يجري فيه المبعوثان الأممي و الأمريكي لقاءات مع أطراف الصراع في اليمن، لإقناعهم بإنهاء الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية