قائد عسكري يمني: مقتل 70 من الحوثيين في معارك في تعز

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مصراوي Masrawy

صنعاء - (د ب أ)

أفاد قائد عسكري يمني موالي للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، بمقتل 70 عنصرًا من ميليشيات الحوثي ، وإصابة آخرين بجروح مختلفة في مواجهات بمحافظة تعز، وسط البلاد.

وقال حميد الخليدي، قائد جبهة مقبنة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوماً للميليشيات بعد محاولتها التسلل إلى عدد من المواقع المحررة في جبهة مقبنة، غربي تعز.

وأشار الخليدي إلى أن الميليشيات هاجمت مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في المناطق المحررة في محاولة لاستعادتها حيث دارت معارك عنيفة في مناطق الطوير والكويحة بعزلة اليمن بجبهة مقبنة المشتعلة منذ أيام.

وأكد الخليدي، أن مليشيا الحوثي" خسرت عدد من المواقع والتباب الجبلية ومنيت بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية".

وفي محافظة، مأرب، شرقي البلاد، استهدفت قوات الجيش، مجموعة كبيرة من عناصر المليشيا، أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع في جبهة المخدرة، حسب ما أفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش الحكومي.

وذكر موقع الجيش، أن معارك دارت بين الطرفين، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب.

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني ومسلحي الحوثيين في عدد من الجبهات بمحافظات تعز ومأرب والجوف، في الوقت الذي يجري فيه المبعوثان الأممي و الأمريكي لقاءات مع أطراف الصراع في اليمن، لإقناعهم بإنهاء الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات.