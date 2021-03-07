بهامش ضئيل.. السويسريون يصوتون لصالح حظر النقاب

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المجلس المركزي للمسلمين وصف الاقتراع باليوم الأسود

حقق اقتراح يميني متطرف لحظر تغطية الوجه في سويسرا فوزاً ضئيلاً في استفتاء ملزم، اليوم (الأحد)، بتحريض من نفس المجموعة، التي نظمت حظراً عام 2009 على المآذن الجديدة.

وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أن إجراء تعديل الدستور السويسري تم تمريره بهامش ضئيل 51.2-48.8 في المئة، وفقاً لـ"رويترز".

ولا يذكر الاقتراح في إطار النظام السويسري للديمقراطية المباشرة الإسلام بشكل مباشر، ويهدف أيضاً إلى منع المتظاهرين العنيفين في الشوارع من ارتداء الأقنعة، لكن السياسيين المحليين ووسائل الإعلام والناشطين أطلقوا عليه حظر النقاب.

ووصف المجلس المركزي للمسلمين في سويسرا، التصويت بأنه يوم أسود بالنسبة للمجتمع.

وذكر المجلس أن قرار اليوم يفتح جروحاً قديمة ويوسع مبدأ عدم المساواة القانونية ويرسل إشارة واضحة على استبعاد الأقلية المسلمة.