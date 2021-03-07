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الأمن الاقتصادي يضبط 2974 قضية ظواهر سلبية

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الأمن الاقتصادي يضبط 2974 قضية ظواهر سلبية الأمن الاقتصادي يضبط 2974 قضية ظواهر سلبية

مصراوي Masrawy

02:35 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2974 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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