خريطة بالتحويلات.. الجيزة: غلق مطلع الدائري للقادمين من أحمد عرابي باتجاه المريوطية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادمين من شارع أحمد عرابي باتجاه المريوطية وذلك لمدة يومين ابتداء من صباح الاثنين الموافق 8/3/2021 حتى صباح الثلاثاء 9/3/2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، اليوم، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة جهزت التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهي على النحو التالي:

- القادم من محور عرابي ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائري المؤدي إلى مناطق المريوطية يسلك الاتجاهات التالية:

1- الصعود أعلى الطريق الدائري القادم من أحمد عرابي اتجاه محور روض الفرج والطريق الزراعي واستكمال السير حتى محور روض الفرج.

2- الصعود أعلى محور روض الفرج في الاتجاه المؤدي إلى مناطق طريق القاهرة – الإسكندرية ثم النزول مرة أخرى اتجاه منزل الطريق الدائري المؤدي إلى مناطق المريوطية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.