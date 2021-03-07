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كمرحلة رابعة في 7 محافظات.. الداخلية تمد العمل ببعض مكاتب السجلات المدنية

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كمرحلة رابعة في 7 محافظات.. الداخلية تمد العمل ببعض مكاتب السجلات المدنية كمرحلة رابعة في 7 محافظات.. الداخلية تمد العمل ببعض مكاتب السجلات المدنية

مصراوي Masrawy

01:54 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - سامح غيث:

قررت وزارة الداخلية، افتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات، وتطوير بعض الخدمات اعتباراً من غد الإثنين الموافق 8 مارس 2021.

وتضمن القرار، تمديد العمل ببعض السجلات كمرحلة رابعة حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك على النحو التالي:

- سجل مدني مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.

- سجل مدني مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

- سجل مدني كامب شيزار بمحافظة الإسكندرية.

- مركز نموذجي دسوق بمحافظة كفرالشيخ.

- مركز إصدار الدقهلية بمحافظة الدقهلية.

كما تمّ مدّ العمل بقسم الترجمة بديوان عام القطاع حتى الساعة 9 مساءً لإصدار مصدرات القطاع (الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق، قيد فردي) وإضافة خدمة ترجمة مصدر القيد العائلي ولغتان (هولندية، تشيكية) ليصبح إجمالي عدد لغات المصدرات المميكنة المترجمة 13 لغة (إنجليزي، فرنسي، أسباني، إيطالي، ألماني، صيني، ياباني، برتغالي، روسي، أوكراني، تركي، هولندية، تشيكية).

كما تمّ تفعيل خدمة المصدرات المميكنة المترجمة بالمواقع التالية:

- مول مكسيم بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

- مول سيتي سنتر المعادي بمحافظة القاهرة.

- مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

- مول العرب بمدينة طنطا (بمحافظة الغربية).

- مقر إدارة شرطة الأحوال المدنية بمدينة بورسعيد.

وجرى افتتاح مركز معلومات محافظة مرسى مطروح لإدخال واقعات (الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق) لأهالي المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومي فصلاً عن مركز معلومات الإسكندرية والذي كان يتولى تلك الأعمال توفيراً للوقت والجهد.

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