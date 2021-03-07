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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" لـ5 أبريل

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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" لـ5 أبريل تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" لـ5 أبريل

مصراوي Masrawy

01:46 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 5 أبريل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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