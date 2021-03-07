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مأساة طفل.. تركاه والداه بالشارع والأمن يقدم له الرعاية

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مأساة طفل.. تركاه والداه بالشارع والأمن يقدم له الرعاية مأساة طفل.. تركاه والداه بالشارع والأمن يقدم له الرعاية

مصراوي Masrawy

01:45 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، مواطن حضر من دمياط للجيزة برفقة طفله وتخلى عنه أعلى كوبرى أحمد عرابى بالجيزة، لرفض طليقته استلامه.

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى السيدات بعثورها على طفل (6 سنوات - مقيم دمياط الجديدة) أعلى كوبري أحمد عرابي بدائرة القسم، وأخبرها أنه كان برفقة والده وضل عنه.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، وإيداعه إحدى دورالرعاية، وعقب ذلك حضرت للقسم (أم الطفل - مقيمة بدمياط)، وبسؤالها قررت أنها شاهدت صورة الطفل متداولة على موقع فيس بوك، وأضافت أن والده (سائق - مقيم بمحافظة دمياط) اعترف لها بأنه ترك الطفل بمكان العثور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط والد الطفل، و بمواجهته اعترف بتخليه عن الطفل بمنطقة العجوزة لرفض والدته (طليقته ومتزوجة حالياً) رعايته فاصطحب الطفل من مدينة دمياط وتخلى عنه بمنطقة العجوزة.

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