ضبط شخص يبيع عطور مجهولة ومقلدة في الموسكي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، صاحب محل؛ لقيامه ببيع عطور مجهولة المصدر للمواطنين في منطقة الموسكي، وحرر محضر بالواقعة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم قام بإدارة المحل "بدون ترخيص"، واستغلاله في تعبئة العطور مستخدماً خامات مجهولة المصدر وعلامات تجارية "مقلدة" غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على (1850 عبوة عطور "مختلفة الأنواع" - 260 لتر كحول- 65 عبوة زيوت عطرية - 3500 ملصق لعلامات تجارية "مقلدة" - 3850 عبوة فارغة "مُعدة للتعبئة") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهة المتهم، اعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.