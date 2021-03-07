ضبط صاحب معرض سيارات يتاجر في النقد الأجنبي

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، صاحب معرض سيارات؛ لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام صاحب معرض سيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متخذاً من معرض السيارات الخاص به مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، هاتف محمول، أجندة مدون بها أسماء وبيانات عملائه.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.